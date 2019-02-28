شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل هنية يشكر مصر بعد الإفراج عن 8 مواطنين من غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن السلطات المصرية أفرجت، الخميس، عن 4 من قياديي حركة حماس كانوا محبوسين منذ 4 سنوات، فيما تم الإفراج عن 4 مواطنين آخرين من القطاع.

وجاء الإفراج عن القياديين الأربعة بعد تصريح «هنية»، الخميس، الذي أكد فيه أن ملف المفقودين الأربعة، والذي ناقشه مع الجانب المصري كان الأكثر أهمية.

ووصل «هنية» والوفد المرافق له، الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري قادماً من مصر بعد زيارة لها، بحث خلالها عددا من الملفات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية والشأن الداخلي الفلسطيني.

وعبر «هنية» عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها، موضحا أن ذلك القرار يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.