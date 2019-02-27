انت الان تتابع البابا: نصلى من أجل أسر ضحايا حادث محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بيان صادر عن الكنيسة، ضحايا الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، بمحطة السكك الحديدية الرئيسية برمسيس بالقاهرة، قائلا: "نصلى من أجل أسر الضحايا كيما ينعم الله عليهم بجزيل تعزياته ونطلب من أجل المصابين لكى يشملهم الله المحب برعايته ويمن عليهم بكامل الشفاء، وليحفظ الرب المصريين من كل شر وأذى، وينعم على مصر، الوطن الغالى بالسلام والهدوء والاستقرار". وأعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.

وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أنه بعد