انت الان تتابع حريق محطة مصر.. التضامن توجه بصرف المساعدات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن بمحافظة القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة، بضرورة الانتهاء من إجراء كافة الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر اليوم، تمهيدا لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، قائلة إن مجلس الوزراء قرر صرف مساعدات بقيمة 80 ألف جنيه لأسر المتوفين، و25 ألف جنيه لحالات العجز الكلي من المصابين، وبدأت بالفعل منذ ساعات لجان الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين بمستشفي الهلال الأحمر و معهد ناصر ومستشفي سكك حديد مصر تمهيدا لصرف المساعدات.

وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.وأوضحت المصادر، لـ"التحرير"، أنه بعد