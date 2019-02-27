انت الان تتابع وزير النقل يتقدم باستقالته.. ومدبولي يقبلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة. وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة، موضحة أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين.

انفعل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بعد وصوله إلى مقر كارثة محطة مصر في منطقة رمسيس، والتي راح ضحيتها 20 شخصا بينما أصيب 40 آخرون، بحسب التليفزيون المصري، وظهر في اللقطات التليفزيونية تعمد مدبولي تجاهل وزير النقل وعدم النظر مطلقا له في أثناء حديثه، وبدا الغضب