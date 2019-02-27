شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: بعض جثامين حادث محطة مصر لم نتعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك حالات حروق وحالات كسور وحالات دقيقة ضمن مصابين حادث محطة مصر. وتابعت في المؤتمر الصحفي معظم الجثامين لم نتعرف على هويتهم، وكذلك بعض المصابين لم نتعرف عليهم، وأكدت أنه لا توجد مشاكل في توفر أكياس الدم أو الأجهزة أو القوى البشرية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة: بعض جثامين حادث محطة مصر لم نتعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.