شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: التحقيق مع المتسببين في تأخر نقل تصريحات رئيس الوزراء عن حادث قطار رمسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، انه تم فتح باب التحقيق في تأخر نقل تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء زيارته إلى موقع حادث قطار محطة مصر.

وأضاف «زين»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك ثلاثة أشخاص تم تحويلهم إلى التحقيق، لأنهم لم يأخذوا «يصطحبوا» أجهزة «I.V» التي تنقل الحدث مباشرا على الهواء، وقاموا بتسجيل تصريحات رئيس الوزراء ثم قاموا ببثها، مما تسبب في تأخير نقل التصريحات عن باقي القنوات التليفزيونية، خاصة أننا تليفزيون الدولة والكل ينقل عنا.

وأضاف «زين» أن الأجهزة موجودة ومتوفرة في مبنى الهيئة الوطنية للإعلام، وزيارة رئيس الوزراء لدينا علم بها فور وقوع الحادث، وتم رفع كفاءة الأستديوهات في قطاع الأخبار، حيث تم تجهيز أستديوهات 1، و2، وجار العمل على أستوديو 3 في القطاع بتقنية HD.

وأضاف «زين» أن قطاع الأخبار تابع الحادث منذ بدايته وقام بنشر صور من موقع الحادث، وتابع نقل الأحداث أولا بأول منذ الثواني الأولى، بالتعاون مع المتحدثين الإعلاميين للسكة الحديد والصحة، ثم انتقل فريق العمل إلى موقع الحادث.

وشدد «زين» على سرعة معاقبة المتسببين في الخطأ، مؤكد أنه تم تحويل المراسل والمصور والفني المتسببين في عدم أخذ أجهزة النقل المباشر إلى موقع الحادث إلى التحقيق. وأشار إلى أنه انتهى زمن التستر على من لا يقوم بعمله على أكمل وجه، ومن أخطأ فسوف يحاسب.