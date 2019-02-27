شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن أسعار حج الجمعيات: «8% زيادة عن العام الماضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي أسعار برامج الحج لعام 2019 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية وراجع مجلس الأمناء برئاسة وزيرة التضامن، برامج الحج المنفذة والتعاقدات المبرمة لموسم الحج، التي انتهت منها الوزارة مبكراً ونجحت في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات مما ساهم في التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات وبأسعار تقارب العام الماضي وشهد الاجتماع استعراض اللائحة المالية والإدارية للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة واعتمادها من قبل أعضاء مجلس كما تم استعراض موقف اختبارات مشرفي الحج.

وقالت غادة والي، وزير التضامن، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من ١٢الف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لحج الجمعيات ومن خلال قرعة الكترونية علنية سيتم إجراءها في نهاية مارس القادم، مؤكدة أن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بذل مجهود كبير لتوفير أعلى مستوى الراحة للحجاج الجمعيات هذا العام مع مراعاة ارتفاع قيمة بعض الخدمات التي تقدم للحجيج في المملكة العربية السعودية والتي ستتسبب في زيادة أسعار برامج حج الجمعيات في حدود 8% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن مجلس أمناء المؤسسة اتفق على أن تكون أسعار المستويات الأربعة لحج الجمعيات كالتالي المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105الف جنيه

وتخصص المؤسسة ١٠٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوي المتميز والمستوى الثاني تكون الإقامة فيه بفنادق 4 نجوم وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنية أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه.

وأكد عبدالموجود أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي تسهيلا على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكرا للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة .

وأكد أن المؤسسة القومية للحج هي مؤسسة أهليه غير هادفة للربح تقوم بتنظيم حج أعضاء الجمعيات الأهلية ويشترط عضويه الحاج في جمعيه أهليه ضم نشاطها تنظيم الحج ونظرا لنجاحها وتميز أدائها فهي أيضا تنظم حج بعض الوزارات والهيئات العامة.