شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتقدم باستقالته ورئيس الوزراء يقبلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

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