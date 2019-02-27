شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت محافظة الجيزة ضحايا حادث اصطدام جرار قطار بأحد الأرصفة في محطة قطارات رمسيس قبل احتراقه، الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وتقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص التعازى لأهالي وأسر الضحايا.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالجيزة، لاستقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم.