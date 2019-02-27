شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن الطوارئ بـ«الطب الشرعي» لاستقبال ضحايا حادث «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بالطب الشرعى، لاستقبال ضحايا حادث جرار قطار بمحطة مصر في منطقة رمسيس.

وأمر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، عقب وقوع الحادث، برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعى، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للاستقبال وتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين في الحادث إذ ما قررت النيابة العامة ذلك.

وتم تكليف عدد إضافى من الأطباء الشرعيين بمقرات الطب الشرعي المختلفة للتواجد بالمقر الرئيسى للمصلحة، لضمان سرعة الانتهاء من توقيع الكشف الطبى، وإنهاء جميع الإجراءات على وجه السرعة.