شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بالتبرع بالدم لمصابى حادث قطار محطة مصر.. ومحافظة القاهرة: غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشور يحس المواطنين على التوجه للمستشفيات القريبة من محطة مصر، للتبرع بالدم لمصابى حادث قطار محطة مصر الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، نظرا لنقص الدم، حسب قولهم.

من جانبها نفت محافظة القاهرة ما تردد عن نقص الدم بالمستشفيات، مؤكدة أنه غير صحيح، وأن الدم الموجود بالمستشفيات كاف ولا حاجة للتبرع بالمزيد.