شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية بالقاهرة تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السفارة البريطانية بالقاهرة، بيانا تعزى فيه المصريين حكومة وشعبا فى ضحايا حادث قطار محطة مصر والذى أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وقالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة البريطانية بالقاهرة، فى البيان الذى نشر على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع "فيس بوك": "تتقدم المملكة المتحدة وطاقم عمل السفارة البريطانية بخالص العزاء للمصريين شعبا وحكومتة فى ضحايا اليوم فى محطة قطار مصر".

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