شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سلطنة عُمان تواصل الإشادة بنتائج القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل الإعلام فى سلطنة عُمان، على نجاح القمة العربية الأوروبية الأولى، التى عقدت فى شرم الشيخ يومى الأحد، والاثنين، الماضيين، وركزت فى تقاريرها على إبراز مواقف وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلالها، كما واصلت الاهتمام بمتابعة أصداء القمة، ونوهت عن أن مصر دشنت مرحلة مهمة جديدة من العلاقات العربية- الأوروبية، بعد أن استضافت أول قمة تجمع الجانبين، مؤكدة على أن ذلك يمثل نقلة نوعية استراتيجية.

وأبرزت وسائل الإعلام العُمانية تقارير موسعة حول ختام أعمالها والنتائج المتوقعة، كما استعرضت الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورصدت أهم نتائج المؤتمر حيث أكدت على بدء مرحلة تشهد تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ودعم نظام دولى حقيقى ومتعدد الأطراف.

من جانبها كتبت جريدة عمان التى تعد من أبرز الصحف العربية اليومية مانشيت "القمة العربية – الأوروبية تكرس إرساء الأمن وتسوية النزاعات"، وفى مقال تحليلى قالت إن هذه القمة تأتى فى ظروف حساسة فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية عامة، وأكدت أن الإرهاب بات ظاهرة مؤثرة فى عقر الديار الأوروبية، وأصبح يشكل معضلة من المعضلات التى تتطلب النظر إليها.

كما أشارت جريدة عُمان إلى أن الملفات المحتدمة فى المنطقة العربية عديدة، وكلها تتقاطع معها أوروبا بشكل أو بآخر لهذا يكون الدور الأوروبى مطلوبا ومهما لاسيما فى القضية الفلسطينية وصناعة السلام فى الشرق الأوسط والوصول إلى حل نهائى فى الصراع بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى، أيضا أزمات سوريا واليمن وليبيا، وقضايا الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وكتبت الوطن العمانية "الاتفاق على تعزيز الشراكة ودعم نظام دولى حقيقي ومتعدد الأطراف"، وقالت صحيفة الرؤية إن القمة تدعو لنظام دولى متعدد الأطراف وتؤكد ضرورة الحل السياسى للأزمات.