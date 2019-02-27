شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يصل معهد ناصر للاطمئنان على مصابى حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى معهد ناصر للاطمئنان على مصابى حادث قطار محطة مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".

وأضافت وزيرة الصحة، على هامش جولتها فى مستشفى معهد ناصر لتفقد حالة المصابين، أنه تم توزيع المصابين على مستشفيى معهد ناصر ودار الشفاء.