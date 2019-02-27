شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تعلن حالة الطوارئ بالطب الشرعى لاستقبال ضحايا حادث القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فور وقوع حادث قطار محطة سكة حديد مصر اليوم ، برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعى، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للاستقبال وتوقيع الكشف الطبى على جثامين المتوفين فى الحادث إذ ما قررت النيابة العامة بذلك .

وتم تكليف الأطباء الشرعيين بمقرات الطب الشرعى المختلفة بالتواجد بالمقر الرئيسى للمصلحة لضمان سرعة الانتهاء من توقيع الكشف الطبى، وإنهاء كافة الاجراءات على وجه السرعة.