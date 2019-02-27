شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى وخارجية الأردن ينعيان ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركوش بالعزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر صباح اليوم. وأعرب سوركوش فى تغريدة عن أمنيته الشفاء العاجل للمصابين. فيما نعى أيمن صفدى وزير خارجية المملكة الهاشمية الأردنية ضحايا حادث قطار محطة مصر، وقال :" رحم الله ضحايا حادث القطار المأساوى فى القاهرة وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. نتقدم بأحر مشاعر العزاء والمواساة إلى الأشقاء فى مصر وإلى ذوى الضحايا ألهمهم الله الصبر والسلوان". وزير خارجية الأردن وقالت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى، عن تصادم محطة مصر أنه وقع نتيجة انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، مؤكدة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات.

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