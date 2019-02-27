شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البابا تواضروس يضع حجر أساس كنيسة القديسين "أنطونيوس" و"بولا" ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حجر الأساس لكنيسة القديسين أنطونيوس وبولا بحى الضواحى ببورسعيد. ومن المنتظر وصول قداسة البابا تواضروس إلى الكاتدرائية تمهيدا للقاء الوفود من رجال الأزهر والأوقاف والقيادات الشعبية. ومن جانبه أكد القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامى للكنيسة، أن قداسة البابا تواضروس سوف يقوم بتدشين كنيسة أبو سفين بحى الزهور.

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