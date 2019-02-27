شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يلقى القبض على سائق جرار قطار حادث محطة مصر.. والنيابة تباشر التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت رجال المباحث القبض على سائق الجرار 2302، والذى اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد بمنطقة رمسيس، مما أدى إلى اندلاع الحريق داخل المحطة وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم نقل 20 جثمانا و40 حالة إصابة إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد، وجار نقل باقى الحالات إلى مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.

وأضافت وزيرة الصحة عقب تفقدها مستشفى معهد ناصر، أن الإصابات عبارة عن حروق شديدة، مبينة أن بعضها حرج.