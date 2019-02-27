الصحة: ارتفاع عدد مصابي محطة مصر إلى 42 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن عدد المصابين في حادث جرار قطار "محطة مصر" وصل لـ42 حالة حتى الآن.
وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، خرج 14 حالة من المستشفيات حتى الآن، فيما بلغ عدد المصابين الذين وصلوا إلى معهد ناصر 9 حالات و8 في مستشفى دار الشفاء.
كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.
ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات.
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