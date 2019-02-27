برلماني يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المقصرين في حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إسراع اللجنة الفنية المختصة بالكشف عن ملابسات حادث اصطدام جرار بصدادات محطة مصر بما نتج عنه حريق هائل ووقوع ضحايا وإصابات، من خلال فحص أجهزة السير والفرامل والأمان والحالة الفنية للقطار والإشارات الإلكترونية الضوئية وسرعة القطار؛ للكشف عن المقصرين وتقديمهم للمحاسبة.

وأضاف النائب، في بيان، الأربعاء، أنه يجب توقيع أقصى عقوبة على المتسببين بالحادث، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم وكذلك حقوق المصابين.

وتقدم النائب بخالص التعازي لأهالي الضحايا متمنيا أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وأن يتم الشفاء العاجل للمصابين.