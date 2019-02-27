مصر | تأجيل دعوى بطلان قرار تعيين عميد "دار علوم القاهرة" لـ27 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى بطلان قرار تعيين عميد "دار علوم القاهرة" لـ27 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محمد حامد سالم، المحامي، الذي يطالب بإلغاء قرار تعيين عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لجلسة 27 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2150 لسنة 73 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 8/ 4/ 2017 قام الطاعن بالطعن على قرار استبعاده من الترشح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بموجب الطعن رقم 40937 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ولا زال الطعن متداولا حتى الآن.

وأضافت أنه بتاريخ 31-7-2017 انتهى عمل اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد بقوة القانون طبقًا لنص المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5241 الصادر بتاريخ 20-10-2016، ونظرًا لعدم تعيين أي من المرشحين في منصب عميد دار العلوم أصدر المطعون ضده الثالث قرارًا بتعيين الدكتور عبدالراضي محمد عبدالمحسن رضوان قائمًا بأعمال عميد كلية دار العلوم لمدة سنة.

وتابعت أنه بتاريخ 16-9-2018 فوجىء الطاعن بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2018 بتعيينه عميدًا لكلية دار العلوم جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت أن القرار صدر مُجحفًا بحقوق الطاعن ومخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وذلك بعد أن قام المطعون ضدهما الثاني والثالث بإدخال الغش والتدليس على المطعون ضده الأول وتضليله بحكم مسئوليتهم عن الشأن الجامعي بغية إصدار القرار الطعين.