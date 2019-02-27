مصر | "العدل" تعلن حالة الطوارئ بالطب الشرعي لاستقبال ضحايا حادث حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل" تعلن حالة الطوارئ بالطب الشرعي لاستقبال ضحايا حادث حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فور وقوع حادث قطار محطة سكة حديد مصر اليوم ، برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعي، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للاستقبال وتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين في الحادث إذ ما قررت النيابة العامة بذلك.

وتم تكليف عدد إضافى من الأطباء الشرعيين بمقرات الطب الشرعي المختلفة للتواجد بالمقر الرئيسي للمصلحة لضمان سرعة الانتهاء من توقيع الكشف الطبي، وإنهاء كافة الإجراءات على وجه السرعة.

وقال مصدر طبي، إن مصلحة الطب الشرعي، بدأت منذ ساعة في استقبال جثامين ضحايا قطار الإسكندرية الذي شب به حريق هائل بعد اصطدامه بالمصدات الخرسانية داخل محطة سكك حديد مصر برمسيس، وتم نقل 11 جثة إلى مشرحة زينهم وذلك لإعداد تقارير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لها وبيان سبب الوفاة، وباقي الجثامين في طريقها للمشرحة.