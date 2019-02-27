مصر | براءة 4 ضباط وأمناء الشرطة والسجن 10 سنوات لآخر بتهمة قتل المتظاهرين ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة 4 ضباط وأمناء الشرطة والسجن 10 سنوات لآخر بتهمة قتل المتظاهرين ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة محمد سعيد الشربيني، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير من العام الماضي في القضية رقم 5536 /2011 جنايات بولاق الدكرور.

وقضت ببراءة 4 متهمين وهم أحمد ابراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسينى حجازة وأحمد عيد على خلاف وعاقبت المتهم وفريد شوقي إبراهيم غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم بالسجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير من العام الماضى، وهم أحمد ابراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسينى حجازة وفريد شوقى ابراهيم واحمد عيد على خلاف، كما الزمتهم بالمصاريف وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأسماء المحكوم عليهم فى القضية؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة ممدوح عبد الباقى واحمد محمد حسن مبروك بالحبس مع الشغل سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.