أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يلتقي وزير النقل لمتابعة تطورات حادث قطار رمسيس

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور هشام عرفات وزير النقل؛ لمتابعة آخر تطورات حادث اصطدام جرّار قطار بمحطة مصر.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع حادث محطة مصر برمسيس، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي، والنقل، ومحافظ القاهرة.

وطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب في وقوعه، مشدداً على أن أي إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لاقت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي هذا الحادث.