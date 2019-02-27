أخبار مصر | "والي": 8 % زيادة فى تكلفة حج الجمعيات الأهلية عن العام الماضي

اعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أسعار برامج الحج لعام 2019 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية.

وراجع مجلس الأمناء برئاسة وزيرة التضامن، برامج الحج المنفذة والتعاقدات المبرمة لموسم الحج، التى انتهت منها الوزارة مبكراً ونجحت في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات مما ساهم فى التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات وبأسعار تقارب العام الماضى.

وشهد الاجتماع استعراض اللائحة المالية والإدارية للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة واعتمادها من قبل أعضاء مجلس كما تم استعراض موقف اختبارات مشرفى الحج.

وأعلنت غادة والى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها مايقرب من 12الف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لحج الجمعيات و من خلال قرعة الكترونية علنية سيتم إجراءها فى نهاية مارس القادم.

وأكدت والى أن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بذل مجهود كبير لتوفير أعلى مستوى الراحة للحجاج الجمعيات هذا العام مع مراعاة ارتفاع قيمة بعض الخدمات التى تقدم للحجيج فى المملكة العربية السعودية والتى ستتسبب فى زيادة أسعار برامج حج الجمعيات فى حدود 8 % مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف ايمن عبدالموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن مجلس أمناء المؤسسة اتفق على أن تكون أسعار المستويات الأربعة لحج الجمعيات كالتالى المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105الف جنيه.

وتخصص المؤسسة ١٠٪؜ فقط من التأشيرات لهذا المستوي المتميز والمستوى الثانى تكون الإقامة فيه بفنادق أربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه.

وأكد عبدالموجود أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام فى حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلا على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقى الخدمات مبكرا للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.

وجدير بالذكر أن المؤسسة القومية للحج وهي مؤسسه أهليه غير هادفة للربح تقوم بتنظيم حج أعضاء الجمعيات الأهلية ويشترط عضويه الحاج في جمعيه أهليه ضم نشاطها تنظيم الحج ونظرا لنجاحها وتميز أدائها فهي أيضا تنظم حج بعض الوزارات والهيئات العامة.