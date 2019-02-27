أخبار مصر | برلمانية تشيد بجهود الدولة في احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بجهود الدولة في احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالمجهودات الأمنية والتنظيمية لاحتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، بالتزامن مع فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في ظل وجود أكثر من 6500 زائر أجانب من جنسيات مختلفة.

وقالت "البطران"، أن الحدث تميز بتضافر كافة جهود الوزارات وعلى رأسهم وزارة الآثار والسياحة والثقافة لتنظيم هذه الاحتفالية للسفراء الأفارقة وهو ما جاء في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي"، مؤكدة أن وزيرة الاستثمار وجهت رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر تتسم بالحضارة والأمن والأمان والمؤشرات الإيجابية التي تدفع أي مستثمر لزيادة استثماراته في مصر، مشيرًة إلى أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، تعد خطوة إيجابية تتطلب النظر والتوجه فورًا نحو جذب السياحة الأفريقية، فضلًا عن كونها الطريق المباشر لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وتعميق وبناء جسور التواصل، وفتح سبل التعاون والتنمية مع القارة السمراء.

ووجهت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الشكر لكل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، لما بذلوه من جهد وعمل أدلى في النهاية لخروج الاحتفالية بهذا الشكل الذي لفت أنظار العالم من جديد إلى الجنوب حيث الحضارة والتاريخ في عاصمة الجمال والسحر والطبيعة.