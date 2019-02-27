شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يشارك في إسعاف ضحايا حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، الأربعاء، فور وقوع حريق جرار قطار محطة رمسيس، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي لمصابي الحادث.

كما توجهت فرق الهلال الأحمر إلى مستشفيات دار الشفاء والهلال والسكة الحديد والمستشفى القبطي ومعهد ناصر، لتقديم الدعم النفسي للمصابين الذين تم نقلهم إلى هذه المستشفيات.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة كانت متواجدة في موقع الحريق فور حدوثه بمحطة مصر، لمتابعة الموقف وتقديم أي مساعدة يحتاجها الضحايا وذويهم.

الهلال الأحمر المصري يشارك في تقديم الدعم للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر