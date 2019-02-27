شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتلقى تقريرا بتطوير المنشآت والمرافق المائية لاستيعاب احتياجات «الزراعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن إنجازات اﻹدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا واﻷقصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في مختلف قطاعات الوزارة بما يخدم الموارد المائية ومشروعات الري والصرف، والعمل على صيانة وسائل الري والصرف لرفع كفاءة منظومة الري بالمحافظتين.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تطوير المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وصيانة شبكة الترع والمصارف لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات المقرر ريها وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع .

وأضاف «عبدالعاطي»، إن دور الوزارة هو تلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة الأخرى من مياه شرب وكهرباء وصناعة وملاحة نهرية فضلا عن إنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول والاستفادة من حصاد مياه السيول.

وأشاد وزير الرى بالجهود المبذولة من أجهزة الوزارة بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لضمان تنفيذ المهام المنوطة بالوزارة وتلبية كافة احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه.

ووفقا للتقرير قامت أجهزة قطاع الرى بزمام محافظتي قنا والأقصر بتنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بتكلفة بلغت (76) مليون جنيه حيث تم تنفيذ عملية حماية الجانب الأيسر وتكوين وحماية الجانب الأيمن لمخر سيل قنا بتكلفة (4) مليون جنيه، موضحا إنه تم الانتهاء من تجهيز عدد (10) آبار جوفية بإسنا بمحافظة الأقصر بتكلفة تقدر بنحو (1.2) مليون جنيه وأعمال التوصيل الكهربي لعدد (15) بئر بمحافظة قنا وذلك كإجراء استباقي لاستخدام المياه الجوفية في حل المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة أقصى الاحتياجات بنهايات الترع بتكلفة بلغت (3.7) مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أنه جاري تنفيذ العديد من اﻷعمال ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان حيث تم تنفيذ عدد (4) آبار مراقبة بمنطقة المراشدة بتكلفة تقدر بنحو (1.7) مليون جنيه، وبالنسبة لتطوير منظومة الصرف المغطى فقد تم الانتهاء من تنفيذ عملية إحلال وتجديد عملية الفتوحية والريطي (ب) والذي يخدم زمام (2500) فدان بقيمة حوالي (2.9) مليون جنيه.

وأوضح التقرير، إنه تم الانتهاء من شبكة الصرف المغطى لمنطقة الأوسية بمحافظة الأقصر زمام (707) فدان بقيمة (1.8) مليون جنيه بالإضافة إلى اﻹنتهاء من إحلال وتجديد جسر طراد النيل (نجع حمادي – الوقف) على عامين ماليين بتكلفة (4.4) مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال نزع الحشائش من المجاري المائية وورد النيل بتكلفة تبلغ (32.5) مليون جنيه، بالإضافة إلى تجديد عدد (2) كوبري على مصرف أبومناع والعديسية بمحافظة قنا بقيمة (2.1) مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال التطهيرات الميكانيكية لنزع الحشائش من المجاري المائية بمختلف درجاتها وتطوير وسائل الري من إحلال وتجديد للبوابات الحديدية الخاصة بالأفمام والحجوزات ومصبات النهاية للمجاري المائية.

ومن جانبه قال المهندس صبري مختار أبوشامة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر، بأن قطاع التوسع الأفقي متمثلاً في الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا يقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ إنشاء كوبري على خوازيق على ترعة الكلابية بمركز دشنا محافظة قنا وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابي لحماية قرية حجازة من أخطار السيول بمركز قوص – محافظة قنا وتأهيل ترعة وادي المراشدة الرئيسية وفروعها بتكلفة إجمالية بلغت (52) مليون جنيه.

تطوير المنشآت والمرافق المائية لاستيعاب التصرفات اللازمة لاحتياجات الزراعة

تطوير المنشآت والمرافق المائية لاستيعاب التصرفات اللازمة لاحتياجات الزراعة

تطوير المنشآت والمرافق المائية لاستيعاب التصرفات اللازمة لاحتياجات الزراعة

تطوير المنشآت والمرافق المائية لاستيعاب التصرفات اللازمة لاحتياجات الزراعة

تطوير المنشآت والمرافق المائية لاستيعاب التصرفات اللازمة لاحتياجات الزراعة