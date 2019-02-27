شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: «الوزراء» أقر تعويضات 80 ألف جنيه لأسر الضحايا والعجز الكلي و25 للمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة بضرورة الانتهاء من إجراء كافة الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر اليوم تمهيدا لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم بقيمة ٨٠ ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي ٢٥ ألف جنيه للمصابين.

وبدأت بالفعل منذ ساعات لجان الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين بمستشفى الهلال الأحمر ومعهد ناصر ومستشفى سكك حديد مصر تمهيدا لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم.