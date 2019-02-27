شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الخميس.. تعرف على السبب ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس إن تنشط الرياح على كافة الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة احيانا ويؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «11- 16»، إسكندرية «11 – 15»، قنا «10 – 21»، الأقصر «10 – 22»، أسوان «10 – 22».