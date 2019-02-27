شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لرئيس الوزراء ووزير النقل بسبب حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، طلب فيه التحقيق العاجل مع المتسبب في كارثة الحريق بمحطة السكة الحديد، والذى أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأضاف النائب في طلبه الموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، إن هذا الحادث يجب ألا يمر مرور الكرام، ولابد من محاكمة كل من تسببوا فيه، باعتباره «كارثة» حدثت بسبب الإهمال والتقصير، مطالبا بعقد اجتماع طارئ للجنة النقل لمناقشة هذه الكارثة ومعرفة أسبابها.