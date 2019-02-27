شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «نقل النواب» عن «محطة مصر»: الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار التحقيقات الأولية لحادث محطة مصر، ولن تدعو لاجتماع عاجل قبل معرفة الأسباب الحقيقية، «هل كان مدبراً أم نتيجة إهمال» وهو ما ستكشف عنه تحقيقات النيابة العامة.

وأضاف «زين الدين» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن حادث محطة مصر ليس الأول ولن يكون الأخير، على الأقل على المدى المنظور، ولا تستطيع أي قوة على الأرض أن توقف هذه الحوادث حالياً، ولكن مصر بصدد خطة قومية لتطويرها.

وعن استدعاء المسؤولين التنفيذيين للبرلمان لمناقشة الحادث، رد النائب: «الأمر يحتاج حكمة» وأنه للخروج بنتائج إيجابية من الاجتماع، يجب أولاً معرفة النتائج التي ستتوصل إليها النيابة العامة «فالأمر يحتاج للحكمة وليس التسرع»، مشيراً إلى أن حوادث القطارات أصبحت تتكرر شهرياً وأحياناً أسبوعياً، وهو ما يستوجب معرفة كل الحقائق حول هذا المرفق الهام.