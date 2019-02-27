شكرا لقرائتكم خبر عن أول طلب إحاطة عن حادث «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها، الأربعاء، بطلب إحاطة حول حادث جرار قطار محطة مصر، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.

جاء في الطلب، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الأربعاء، أنه «إعمالًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس أتقدم بطلب الإحاطة حول الإهمال الشديد بهيئة سكك حديد مصر، والذي أدى إلى كارثة وأدى إلى موت العشرات من المواطنين المصريين فأين هيئة سكك حديد مصر، وأين وزير النقل وكل الجهات المعنية؟».

كانت محطة مصر قد شهدت، صباح الأربعاء، انفجار جرار أحد القطارات، ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين.