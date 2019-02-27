الحكومة توافق على التعويض والدعم لشاغلى الوحدات التجارية بسور مجرى العيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء إنه تنفيذاً لخطة الحكومة لتطوير منطقة المدابغ، بسور مجرى العيون، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع اليوم الأربعاء على البرنامج المتعلق بالتعويض والدعم الاقتصادى، وذلك للتعامل مع الشاغلين للوحدات التجارية فى المنطقة السكنية، والأنشطة التجارية فى المنطقة الصناعية للمدابغ، مثل المقاهى، والمطاعم، والمخازن، والمعارض، والمحلات، والعشش الخشبية، وأصحاب العربات الكارو، بالمنطقة، وذلك للمستحقين من الشاغلين، حيث ستبدأ الحكومة أعمال تطوير المنطقة على الفور.

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