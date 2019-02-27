شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بعقار بوسط القاهرة أثناء إزالته وأنباء عن وجود عامل أسفل الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار سقف عقار خالى من السكان، بـ 22 حارة المدرسة بمنطقة الباطنية التابعة لحى وسط القاهرة، أثناء تنفيذ أعمال إزالة له نظرا لخطورته الداهمة.

وأكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، لـ ”الخليج 365”، أن حى أجهزة حى وسط تزيل العقار تنفيذا لقرار الإزالة نظرا لخطورته الداهمة، مشيرا إلى أنه أثناء تنفيذ أعمال الإزالة من قبل المقاول المختص، سقط سقف أحد الأدوار.

وأضاف عوض، أن مقاول الهدم أبلغ عن نقص عامل من عماله يتوقع أن يكون أسفل السقف المنهار، وجارى البحث عن العامل أسفل السقف المنهار.