شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 5 مصابين فى حادث محطة مصر لمعهد ناصر بينهم طفلة لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مستشفى معهد ناصر التعليمى، 5 مصابين فى حادث حريق محطة مصر وهم :"هشام فتحى 36 سنة، وراوية 6 سنوات، ، ومحمد محمود 23، وعاطف زكى وآخر مجهول الهوية.

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.

وكشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاور برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.