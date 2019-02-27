شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد عيان: "القطار كان من غير سواق ودخل المحطة بسرعة جنونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد شهود العيان على حريق محطة مصر: "البابور" بتاع القطار جاء بسرعة وعدى الناحية التانية من الرصيف، وكنت واقف هنا وفى ناس كتير ماتت، ناس كتير ولعت، والنار كانت واصلة لفوق، ومن شدة الانفجار كنا بنفتكرها قنبلة".

والتقط الحديث شاهد عيان آخر وعبر عن ما شاهده قائلا: "القطر مفهوش سواق، قطار جاى بسرعة رهيبة مش هيمشى لوحده".

ويستمع رجال المباحث بشرطة النقل والمواصلات لأقوال شهود العيان حول حريق اندلع داخل قطار رحلات، بعد اصطدامه بالرصيف داخل محطة سكك حديد مصر فى منطقة رمسيس.