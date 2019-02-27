شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعقد الاجتماع الأول لمحصول القمح بالتعاون مع البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز بحوث الزراعية بوزارة الزراعة الاجتماع الأول للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتلبية لدعوة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن الحملة القومية لمحصول القمح أصبحت نموذجا يتحذى به فى المحاصيل الأخرى خاصة بعد أن تطور نشاط الحملة وأصبح مشروع الحقول الإرشادية الممول من أكاديمية البحث العلمى لنشر التقنيات الحديثة لزراعة القمح وإدخال تقنيات أدت إلى زيادة محصول القمح بحوالى 22% وتوفير 30-25% من كميات مياه الرى فى حقول القمح وتوفير 25% من كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة.

وأضاف مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه عدد الحقول الإرشادية لهذا العام 2387 حقل مفر و4000 تجميعات إرشادية بمجموع 6387 حقل إرشادى.