أخبار مصر | مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث محطة رمسيس

عقب عودته من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازى لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

وغادر منذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقع حادث حريق داخل محطة مصر بعد تفقدهم للحريق.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجه كافة الجهات المعنية لموقع حادث محطة مصر برمسيس، وأضاف رئيس الوزراء انه لن يتوانى عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث، مؤكدا أنه انتهى عهد التقاعس وان من يهمل في حياة اى مواطن مصري سيعاقب وبشدة قائلا: "كل مواطن مصري غالي جدا عندي".

ولفت رئيس الوزراء أنه توجه فور وقوع الحادث ومعه وزراء للتضامن الاجتماعي والنقل كما سيتوجه بمستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين ووجه دكتورة هالة زايد بالمجيء من أسوان للمستشفى لتوفير كافة الرعاية الصحية لمصابي الحادث.