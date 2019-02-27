أخبار مصر | مدبولي يستكمل اجتماع الوزراء الأسبوعي بعد حادث محطة مصر

استكمل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي منذ قليل، فور عودته من مكان حادث اصطدام جرّار بقطار بمحطة مصر .

وكان قد غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، متوجهاً إلى محطة مصر بمنطقة رمسيس، ترافقه غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة الحادث الذي وقع بالمحطة صباح اليوم، والوقوف على تطوراته أولاً بأول، موجهاً بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجه كافة الجهات المعنية لموقع حادث محطة مصر برمسيس، وأضاف رئيس الوزراء انه لن يتوانى عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث، مؤكدا أنه انتهى عهد التقاعس وان من يهمل في حياة اى مواطن مصري سيعاقب وبشدة قائلا: "كل مواطن مصري غالي جدا عندي".

ولفت رئيس الوزراء أنه توجه فور وقوع الحادث ومعه وزراء للتضامن الاجتماعي والنقل كما سيتوجه بمستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين ووجه دكتورة هالة زايد بالمجيء من أسوان للمستشفى لتوفير كافة الرعاية الصحية لمصابي الحادث.