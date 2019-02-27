أخبار مصر | جيرمي جونسي ينشر صورا ومقاطع فيديو لزيارته لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرمي جونسي ينشر صورا ومقاطع فيديو لزيارته لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة السياحة، عدة زيارات سياحية للسيد جيريمي جونسي مؤسس شركة Beautiful Destinations والذي يعد واحدا من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة والسفر، إلى عدد من المناطق الأثرية منها منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وذلك على هامش زيارته الأخيرة لمصر للقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة العالمية للترويج السياحى لمصر.

ولاقت الصور ومقاطع الفيديو التي صورها جيرمى من أماكن مختلفة أثناء زيارته، منها المتحف المصري الكبير، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إعجابا شديدا وتفاعلا كبيرا من الاف المتابعين حول العالم، حيث وصل معدل وصولها الى ما يقرب من مليون شخص، وشهدت تفاعلا كبيرا من المتابعين حيث نالت إعجاب ما يقرب من مائة ألف شخص، وعلق عليها حوالى 2000 شخص، كما أعاد نشرها ما يقرب من 2000 شخص.

كما لاقى ما نشره جونسي الكثير من التفاعل والتعليقات من مؤثرين آخرين مثل مراد عثمان، وهو من أهم المدونين والمؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى الروسية والدولية فى مجال السياحة، والذي استضافته الوزارة في زيارة لمصر في يونيو الماضي.

ويعتبر موقع الانستجرام من أكثر مواقع التواصل الاجتماعى تأثيرا في قرارات السفر، حيث أوضحت دراسة نشرها موقع Forbes أن أكثر من 40 % من السائحين حول العالم تحت سن 33 عاما يستخدمون موقع الانستجرام عند اتخاذ قراراتهم للسفر.

ومن جانبه قال جونسي أن هناك تفاعلا كبيرا من الشباب المصري مع ما نشره مما يشير الى وعيهم بأهمية السياحة، وهذا يدل على تعدد المهن المرتبطة بالسياحة، مما يعزز من تحقيق ما تهدف اليه وزارة السياحة بأن يكون في كل بيت مصري فرد يعمل في مجال السياحة.

وقال جيرمى أن زيارة مصر كانت حلما يراوده منذ الصغر، مشيرا الى أن تجربته في زيارته الأولى لمصر والتي نظمتها وزارة السياحة فاقت كل توقعاته، وأضاف أنه كان سعيدا جدا بالحفاوة التي استقبله بها المصريون، وقال أن الشعب المصري شعبا مضيافا فخورا ببلاده ولديه حرص على إظهار جمالها.

وأعرب چونسي- في تغريدة له على صفحته على الانستجرام - عن سعادته البالغة بالكم الهائل من الرسائل والأفكار التي تلقاها من العديد من المصريين من جميع أنحاء العالم الذين يدعمون من خلالها وزارة السياحة المصرية وكل من يعمل على تشجيع السياحة المصرية والسفر إلى مصر.

وأضاف چونسي أن السياحة بجانب مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدول، فهى من أفضل الوسائل التى من شأنها أن تغير من حياة البشر وتفتح آفاقا جديدة من خلال تجارب سياحية مختلفة تساهم في تعزيز التواصل الثقافي الإنساني، ومعرفة العالم من حولنا، مؤكدا أن هذا هو ما شعر به خلال زيارته القصيرة لمصر، وهذا يتوافق مع مفهوم الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة People To People .

وتحدث جونسى – في تغريدته - عن عظمة تمثال أبو الهول الذى يعد واحد من أكثر التماثيل تميزا في العالم، مشيرا إلى أن رؤية هذا التمثال عن قرب كان حلما بالنسبة له.

وأشار إلى وجود هذا التمثال على مسافة قريبة من المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه في 2020والذى سيكون أكبر متحف للاثار في العالم، وسيتيح فرصة لرؤية المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، وتمثال رمسيس الثاني الذي يرجع إلى أكثر من 3000 سنة، مما يجعل منطقة الجيزة ذات طابع خاص لدى زوارها.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتمعت بالسيد جيريمي جونسي وفريق عمله لمناقشة آوجه التعاون مع الشركة في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، ومنها خلق محتوى ترويجي وتسويقى جديد للأماكن السياحية المختلفة بمصر، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالشركة.

إن شركة Beautiful destinations تعد من أكبر الشركات المتخصصة عالميا في مجال الترويج السياحى للمقاصد المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فالشركة لديها أكثر من ٢٠ مليون متابع من أكثر من ١٨٠ دولة حول العالم على منصاتها المختلفة.

و كانت الوزيرة قد التقت جيريمي جونسي على هامش بورصة لندن WTM في نوفمبر الماضي، وأبدى وقتها رغبة في التعاون مع الوزارة للترويج لمصر.