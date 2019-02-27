أخبار مصر | "شعراوي" يبحث مع محافظ المنوفية آليات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي" يبحث مع محافظ المنوفية آليات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لقاء مع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، لبحث آليات منظومة المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظة والدراسات التي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البيئة لرفع كفاءة المنظومة والتكاليف المالية المطلوبة لدعمها.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا بناء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في منطقة أبو خريطة بشبين الكوم بعد إزالة مقلب القمامة ( 350 ألف طن مخلفات) وسيتم طرحه للاستثمار من خلال القطاع الخاص ضمانًا لإدارته بأسلوب علمي يعمل علي تنمية موارد المحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة تأهيل مصانع المخلفات الصلبة بقويسنا والشهداء ومنوف والمدفن الصحي في كفر داود وتعظيم منظومة الجمع المنزلي وغلق مقالب القمامة العشوائية وزيادة عدد المحطات الوسيطة المتحركة ودعم عناصر البنية التحتية اللازمة لتنفيذ منظومة النظافة.

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع أحمد الانصاري محافظ سوهاج، لبحث دعم منظومة النظافة في المحافظة ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص ورفع منظومة الجمع المنزلي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وإنشاء مصنعين جديدين ومدفنين صحييين في مركزي دار السلام والمراغة مع الإسراع في إجراءات تحويل المقالب العشوائية التي تم إغلاقها بعد رفع التراكمات التاريخية بها الي حدائق عامة ورفع كفاءة معدات رفع المخلفات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشدد "شعراوي"، علي ضرورة الاهتمام برفع التوعية لدي المواطنين بأهمية تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والاستجابة السريعة لكافة الشكاوي المتعلقة بالقمامة والتي وردت إلي مبادرة "صوتك مسموع" التي تتبناها الوزارة.

تابعت الاجتماعات التي عقدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع محافظي الأقصر وسوهاج والمنوفية بحضور د.خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والمتحدث الرسمي للوزارة ود.ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة آخر مستجدات منظومة النظافة في المحافظات الثلاث وذلك تمهيدًا لعرض خطة قابلة للتطبيق علي السيد رئيس الجمهورية.