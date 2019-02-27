أخبار مصر | وزير التنمية: رفع التوعية لدى المواطنين حول منظومة المخلفات الصلبة في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية: رفع التوعية لدى المواطنين حول منظومة المخلفات الصلبة في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع أحمد الانصاري محافظ سوهاج، لبحث دعم منظومة النظافة في المحافظة ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص ورفع منظومة الجمع المنزلي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وإنشاء مصنعين جديدين ومدفنين صحيين في مركزي دار السلام والمراغة مع الإسراع في إجراءات تحويل المقالب العشوائية التي تم إغلاقها بعد رفع التراكمات التاريخية بها إلي حدائق عامة ورفع كفاءة معدات رفع المخلفات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشدد "شعراوي"، علي ضرورة الاهتمام برفع التوعية لدي المواطنين بأهمية تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والاستجابة السريعة لكافة الشكاوي المتعلقة بالقمامة والتي وردت إلي مبادرة "صوتك مسموع" التي تتبناها الوزارة.

تابعت الاجتماعات التي عقدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع محافظي الأقصر وسوهاج والمنوفية بحضور د.خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والمتحدث الرسمي للوزارة ود.ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة آخر مستجدات منظومة النظافة في المحافظات الثلاث وذلك تمهيدًا لعرض خطة قابلة للتطبيق علي السيد رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوي خلال اللقاءات أهمية الوصول إلي منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال وتوفير فرق تدخل سريع للتعامل مع مشكلة القمامة والمخلفات في المحافظات مشددًا علي ضرورة استعادة الشارع المصري للشكل الحضاري.

وأشار الوزير إلي أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع الوزارة والمحافظات لتفقد 65 مصنعًا لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وتحديد التكلفة المالية اللازمة، مشددًا علي ضرورة تكامل عناصر التشغيل والبنية الأساسية والفرص الاستثمارية المتاحة لضمان نجاح المنظومة في جميع المحافظات.

وناقش الوزير خلال لقائه مع المستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر منظومة النظافة بالمحافظة والجمع المنزلي للقمامة، مؤكدًا علي أهمية جذب المستثمرين للاستثمار في مجال تدوير المخلفات والذي سيسهم بصورة كبيرة في استعادة المحافظة السياحية لمظهرها الحضاري المشرف، وقال أن شركات القطاع الخاص لابد أن تتعامل مع كافة آليات المنظومة بدءًا من جمع القمامة من المنازل وصولًا الي دفن المخلفات التي لايمكن الاستفادة منها في المدافن الصحية.

واستعرض الوزير مع المحافظ الجهود الحالية لتأهيل ورفع مصانع تدوير المخلفات في أرمنت واسنا والجبيل ومدفن المدامود ورفع كفاءة 3 محطات وسيطة بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشددًا علي ضرورة مراجعة العقود من الناحية القانونية وتحديد الخطة الزمنية ضمانًا لاستمرار المنظومة، كما استعرض اللواء شعراوي جهود إزالة التراكمات التاريخية والتنسيق مع شباب الجمعيات الأهلية لتشجيعهم علي المشاركة في منظومة النظافة وأيضًا منظومة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء.