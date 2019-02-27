مصر | النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تم إذاعته ونشرة بوسائل الإعلام المختلفة بتاريخ اليوم الأربعاء، بشأن حريق هائل داخل محطة مصر برمسيس واندلاع النيران نتيجة انحدار جرار قطار واصطدامه بالصدادة الخرسانية المتواجدة بالرصيف مما أدى إلى انفجاره وانتقال عدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، ووقوع عدد من الوفيات والمصابين من جراء الحادث، وبناءً عليه كلفت معالي المستشار أماني الرافعي - رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بمباشرة التحقيقات في الواقعة .

وانتقل لمكان الحادث فريق التحقيق برئاسة المستشار عزت أبو زيد – نائب رئيس الهيئة وعضوية كل من المسشار تامر مصطفى كامل والمستشار أحمد لطفي لإجراء المعاينة ومباشرة التحقيقات الفورية.