مصر | عامل يقتل صديقيه بـ"سكين" في الشرابية.. والسبب "400 جنيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامل يقتل صديقيه بـ"سكين" في الشرابية.. والسبب "400 جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض واقعة العثور على جثتين لعاملين داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة الشرابية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثتي عاملين بأحد المطاعم، سن (16 – 18) ومقيمان بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، بالغرفة سكنهما بأحد العقارات - بمنطقة الغريانى بدائرة القسم - وبهما طعنات متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الحادث، حيث تبين أنه صديق المجني عليهما "محمد. م.ع"، سن 24 "عامل" بذات المطعم ، ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهداف المذكور بمأمورية بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده برفقة المجني عليهما بالغرفة سكنهما غافلهما واستولى منهما على مبلغ 400 جنيه إلا أنهما اكتشفا ذلك فقاما باستدعائه ومطالبته بإعادة المبلغ فحدثت مشاجرة بينهم وحاول أحدهما التعدي عليه بسكين إلا أنه تمكن من استخلاصها من يده والتعدي عليهما محدثاً إصابتهما التي أودت بحياتهما واستولى على هاتف محمول أحدهما أرشد عن السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.