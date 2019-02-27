انت الان تتابع غادة والي: تقديم الدعم النفسي لضحايا كارثة محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة موجودة في موقع الحريق بمحطة مصر، لمتابعة الموقف وتقديم أي مساعدة يحتاج إليها ذوو الضحايا، قائلة إن الفرق تزود الوزارة بشكل متوال بتقارير متابعة عن الحادث والضحايا، لتحديد شكل المساعدات الفورية، كما تقوم الفرق بالانتقال إلى المستشفيات التي نقل لها الضحايا لتقديم أي مساعدة ممكنة يحتاج إليها ذووهم، وخاصة الدعم النفسي الذي تقدمه فرق الهلال الأحمر في إطار عملها الإغاثي.

وأعربت الوزيرة، في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، عن خالص عزائها لأسر الضحايا داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة