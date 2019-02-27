انت الان تتابع انتظام حركة سير القطارات فى محطات القليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتظمت حركة سير القطارات في محطات السكك الحديدية بنطاق محافظة القليوبية، لا سيما محطة بنها وشبرا الخيمة الرئيسيتين، بعد توقفها بسبب الحريق الذى وقع داخل محطة مصر صباح اليوم، كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن توقف حركة قطارات الصعيد والوجه البحري تماما، بعد حادث تصادم جرار قطار وردية أبو غاطس برصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه بالمصدات وأحد أبنية المحطة نتج عنه اشتعال حريق كبير، وأسفر عنه مصابين وفيات.

وقال مصدر بمحطة قطارات بالقليوبية لـ"التحرير"، إن حركة القطارات عادت للانتظام بكافة الخطوط بعد تأخرها لدقائق من خلال توجيه خط سير القطارات باستخدام أرصفة محطات الشرق أو محطة الفروع بمحطة مصر بدلاً، من الأرصفة الرئيسية لمنع التكدس والارتباك. وشب حريق ضخم، صباح اليوم الأربعاء، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة