شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حادث محطة مصر حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي عدد من الركاب مصرعهم وأصابة آخرين صباح اليوم، عقب حادث في انفجار في محطة مصر.
وفيما يلي أبرز ماحدث خلال الساعة الماضية:
- عقب دخول جرار مناورة إلى رصيف 6 من محطة مصر برمسيس بسرعة عالية مما أدى إلى اصطدامه برصيف المحطة وانفجار خزان السولار في الحال.
- الحادث أدى لتدمير الرصيف بالكامل وإصابة العشرات بالمحطة.
- انتقلت نحو 12 سيارة إسعاف إلى المحطة وقيادات السكة الحديد والصحة.
- الحادث وقع الساعة 9:30 صباح اليوم الأربعاء .
- دفعت سيارات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
- وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتوجه إلى مستشفى الهلال وذلك لمتابعة حال المصابين في حادث محطة مصر.
- وصل وزير النقل هشام عرفات ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال إلى المحطة.
- لم يتم الكشف حتى الآن عن الرقم النهائي لعدد الوفيات والمصابين في الحادث.
- وزير النقل يعلن عن فتح تحقيق عاجل في الحادث.
-رئيس الوزراء وغادة والي يصلان إلى موقع الحادث لمتابعة ما حدث.
-هيئة السكة الحديد تكشف سبب حادث محطة مصر.
- نقل ضحايا حادث محطة مصر لمستشفيات الدمرداش والهلال والسكة وشبرا والقبطي
- مصادر: إقبال متزايد على سيارات خدمات نقل الدم في محيط محطة مصر للتبرع للمصابين
- مدبولي من محطة مصر: «انتهي عهد الصمت على المتقاعس وحساب عسير للمتسبب»
- النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث محطة مصر وفريق من النيابة يصل مكان الحادث
- نقل ضحايا حادث محطة مصر لمستشفيات الدمرداش والهلال والسكة وشبرا والقبطي
التلفزيون المصري: 20 قتيلاً و40 مصاباً في حريق محطة مصر
مستشار وزير النقل: تشكيل لجان للتوصل لأسباب حادث محطة مصر
«النقل» تشكل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث حريق جرار بمحطة مصر
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