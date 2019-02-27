شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة الـ20 فداناً بالحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، مسلسل رقم 4، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 24/10/2017، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المُقبل الموافق 3/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 14/3/2019.

وأضاف «الشربيني»، في تصريحات صحفية، أنه يتم إحضار المستندات التالية عند الاستلام (بطاقة الرقم القومي، وإخطار التخصيص)، ويصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

وقال «الشربيني»: إنه «سيتم تسليم القطع من 553 : 565، والقطع من 596 : 600، والقطع من 610 : 612، يوم الأحد 3/3/2019، والقطع من 590 : 595، والقطع من 577 : 589، يوم الإثنين 4/3/2019، والقطع من 566 : 576، والقطع من 631 : 638، يوم الثلاثاء 5/3/2019، والقطع من 613 : 630، يوم الأربعاء6/3/20169، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الخميس 7/3/2019 : الخميس 14/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة».