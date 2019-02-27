شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تنظم ثانى القوافل الطبية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ برنامج حماية الاطفال بلامأوى بوزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة صناع الخير اليوم ثانى القوافل الطبية بمؤسسة القاصرات ببورسعيد، للكشف على الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك المشردين من كبار السن وعددهم 400 يشمل التأكد من الأوضاع البصرية للنزلاء من دور الرعاية الاجتماعية والسكر والأنيميا وتقديم كافة الخدمات من علاج وعمليات من خلال مجموعة من الاطباء في تخصصات مختلفة، فى إطار مبادرة حياة كريمة لكل مواطن وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

كما تواصل الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى العمل في محافظة بورسعيد لتقديم الحماية والرعاية للمواطنين بلامأوي من الاطفال وكبار السن حيث تم عقد اجتماع تنسيقي بين إدارة البرنامج بحضور حسنى يوسف والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد وفريق التدخل السريع.

وعلى هامش القافلة تم عقد اجتماع لجنة الاشراف بمؤسسة القاصرات لمتابعة أحوال الفتيات والبالغ عددهم 28 فتاة وكذلك متابعة خطة تأهيل الفتيات.